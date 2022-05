L’ex moglie di Michael Landon non ha partecipato al suo funerale perché il loro divorzio è stato un inferno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grazie ai suoi ruoli come Cartwright in “Bonanza” e Charles Ingalls ne “La casa nella prateria”, Michael Landon è diventato una leggenda del piccolo schermo. Quando nel 1991 è morto di cancro, al suo funerale hanno partecipato più di 500 ospiti, tra i quali L’ex presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, non tutti vi hanno partecipato: la sua seconda moglie, Lynn Noe, ha scelto di non farlo, con grande sorpresa di tutti. Quindi perché ha fatto questa scelta? YouTubeNato il 31 ottobre 1936, Michael Landon è andato ad Hollywood quando era adolescente in cerca di una carriera come attore. Nel frattempo lavorava in una stazione di servizio, e un incontro fortuito gli ha cambiato la vita per sempre. Il ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 18 maggio 2022) Grazie ai suoi ruoli come Cartwright in “Bonanza” e Charles Ingalls ne “La casa nella prateria”,è diventato una leggenda del piccolo schermo. Quando nel 1991 è morto di cancro, al suohannopiù di 500 ospiti, tra i qualipresidente degli Stati Uniti. Tuttavia, non tutti vi hanno: la sua seconda, Lynn Noe, ha scelto di non farlo, con grande sorpresa di tutti. Quindiha fatto questa scelta? YouTubeNato il 31 ottobre 1936,è andato ad Hollywood quando era adolescente in cerca di una carriera come attore. Nel frattempo lavorava in una stazione di servizio, e un incontro fortuito gli ha cambiato la vita per sempre. Il ...

