Giusto in scena a Ragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ragusa – La stagione di prosa del Teatro Donnafugata si chiude con “Giusto” venerdì 20 maggio e sabato 21 maggio alle ore 20.30. Il monologo, scritto in piena pandemia da Rosario Lisma e da lui stesso interpretato magistralmente, ha come protagonista Giusto, un mite ed educato impiegato d’ufficio. La sua gentilezza e il suo garbo stridono con il mondo che lo circonda così incentrato sull’aspetto, sulla forma e sulle apparenze. Il suo microcosmo è costituito da colleghi d’ufficio e da coinquilini ridicoli, grotteschi, personaggi dai quali il protagonista si sente distante, e in modo delicato, senza esporsi, rimane in un angolo, sentendosi straniero e solo. È un antieroe, un uomo come tanti preoccupato e afflitto dal giudizio sociale, che sfugge dal mettersi in mostra, impacciato, a disagio dove gli altri palesano sicurezza e voglia di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 18 maggio 2022)– La stagione di prosa del Teatro Donnafugata si chiude con “” venerdì 20 maggio e sabato 21 maggio alle ore 20.30. Il monologo, scritto in piena pandemia da Rosario Lisma e da lui stesso interpretato magistralmente, ha come protagonista, un mite ed educato impiegato d’ufficio. La sua gentilezza e il suo garbo stridono con il mondo che lo circonda così incentrato sull’aspetto, sulla forma e sulle apparenze. Il suo microcosmo è costituito da colleghi d’ufficio e da coinquilini ridicoli, grotteschi, personaggi dai quali il protagonista si sente distante, e in modo delicato, senza esporsi, rimane in un angolo, sentendosi straniero e solo. È un antieroe, un uomo come tanti preoccupato e afflitto dal giudizio sociale, che sfugge dal mettersi in mostra, impacciato, a disagio dove gli altri palesano sicurezza e voglia di ...

