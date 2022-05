De Laurentiis: “Quello di Dimaro sarà un ritiro normalizzato, ci sarà una ricostruzione psico-fisica” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa pre-ritiro. Il patron azzurro ha parlato di quel che potrà accadere in quel di Dimaro e tanto altro. Di seguito uno stralcio delle sue parole. “E’ un ritiro normalizzato, incontro importante con i tifosi che tutti i giorni potranno fare la cronaca degli avvenimenti, siamo in pieno mercato, sarà importante per chi legge, chi segue l’evoluzione della squadra. Ci saranno partite come al solito, la normalizzazione è importante perché avremo possibilità di ospitare più di mille persone in tribuna. L’ultima volta abbiamo avuto 70mila napoletani e ci auguriamo che col ritorno alla normalità senza distanze e limitazioni di riprendere anche in piazza le attività di ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa pre-. Il patron azzurro ha parlato di quel che potrà accadere in quel die tanto altro. Di seguito uno stralcio delle sue parole. “E’ un, incontro importante con i tifosi che tutti i giorni potranno fare la cronaca degli avvenimenti, siamo in pieno mercato,importante per chi legge, chi segue l’evoluzione della squadra. Ci saranno partite come al solito, la normalizzazione è importante perché avremo possibilità di ospitare più di mille persone in tribuna. L’ultima volta abbiamo avuto 70mila napoletani e ci auguriamo che col ritorno alla normalità senza distanze e limitazioni di riprendere anche in piazza le attività di ...

Advertising

C___Jimmy : RT @ToniAzzurri: Il ruolo di Edo De Laurentiis è quello di far apparire Aurelio come morigerato e saggio. - Guido17595958 : RT @ToniAzzurri: Il ruolo di Edo De Laurentiis è quello di far apparire Aurelio come morigerato e saggio. - nappi1999 : RT @ToniAzzurri: Il ruolo di Edo De Laurentiis è quello di far apparire Aurelio come morigerato e saggio. - ToniAzzurri : Il ruolo di Edo De Laurentiis è quello di far apparire Aurelio come morigerato e saggio. - Laudantes : Voglio dire una sola cosa sulla questione stadio, visto che ho evitato: ad Agosto la stessa gente si presenterà lì.… -