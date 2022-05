Cosa sta succedendo tra Taiwan e l'Italia sui microchip (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una delle più importanti aziende globali di semiconduttori, Tsmc, vuole installare un impianto in Europa. A causa dello stallo delle trattative in Germania, l'Italia prende quota. Ma tra sussidi e calcoli geopolitici, la partita è aperta Leggi su wired (Di mercoledì 18 maggio 2022) Una delle più importanti aziende globali di semiconduttori, Tsmc, vuole installare un impianto in Europa. A causa dello stallo delle trattative in Germania, l'prende quota. Ma tra sussidi e calcoli geopolitici, la partita è aperta

Advertising

LegaSalvini : IMMIGRAZIONE, #SALVINI: “SBARCHI FUORI CONTROLLO, CHIEDO IMPEGNO DIRETTO A DRAGHI” “Ma il ministro Lamorgese cosa… - AlbertoBagnai : Ma tu guarda che cosa ci spiega questo personaggetto: - RadioItalia : #marconeglistadi si avvicina! ????? Chissà cosa sta preparando per il tour! Siamo super curiosi! E voi?… - Smargiasso1975_ : RT @GiovaQuez: Fazolo, presentato come 'scrittore': 'La Russia non sta quasi mai usando aerei e artiglieria, proprio per limitare i danni a… - Fen_church : RT @MarteVivisu: @Fen_church Purtroppo penso a tutti. Non riusciamo più a concentrarci come prima, il richiamo di guardare il tel o tablet… -