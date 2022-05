Zelensky “Vinceremo perchè questa è la nostra terra”

(Di martedì 17 maggio 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Non ci sono catene che possano legare il nostro spirito libero. Non c'è occupante che possa mettere radici nellalibera. Non c'è invasore che possa governare il nostro popolo libero. Prima o poi si vince.è la”. Così il presidente ucraino, Volodymyrsul proprio profilo Telegram.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

