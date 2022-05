Un falco e un gheppio liberati dall’Asl Napoli 1 al Real Bosco di Capodimonte

(Di martedì 17 maggio 2022) Stanno bene e questa mattina sono tornati a volare in natura all’interno deldi, previo inanellamento ad opera di personale qualificato Ispra, une unrecuperati in condizioni di difficoltà e curati dal Servizio Veterinario della Asl1 Centro in sinergia con il C.R.I.U.V. (Centro di Riferimento Igiene Urbana Veterinaria) assieme ai medici Veterinari del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) “Federico II”. “Ringrazio il Direttore del Museo e deldiSylvain Bellenger per aver ancora cooperato con la Asl1 Centro al fine di dare un contributo al territorio della città di. Questa volta la sinergia tra le nostre organizzazioni ha permesso di ...

Luciano Albore e Riccardo Bucci, in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Andria, hanno provveduto a prendere in carico un'esemplare femmina di Falco Tinniculus) con una