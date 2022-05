(Di martedì 17 maggio 2022) 'Se vi aspettate che io vi dica adesso 'faremo un', questo io dico né lo dico né lo penso ma se vi aspettate che io dica 'non faremo mai un', questo non lo dirò mai. Si tratta di un ...

stefano04689398 : @satira_satura Ho l’impressione che Montanari, Santoro, Orsini & Co. si stiano preparando a fondare un nuovo partit… -

Lo ha detto Michelea margine della conferenza stampa convocata a Roma per lanciare l'appello 'La pace proibita' rivolto al Parlamento italiano insiema all comica Sabina Guzzanti e al ...Il risultato, secondo, è stato l'apertura di uno spazio sia televisivo che politico, di cui ... Traduco:un partito No, il primo passaggio è quello di porre domande ai partiti che già ... Santoro: "Fondare un partito Non è da escludere ora" - Il Sole 24 ORE (LaPresse) "Se vi aspettate che io vi dica adesso 'faremo un partito', questo io dico né lo dico né lo penso ma se vi aspettate che io dica ...L’iniziativa di Santoro potrebbe sfociare in un’organizzazione disarmista Difficile. Da De Magistris, a Rifondazione, a Potere al popolo, parlano i leader delle sinistre che sventolano l’arcobaleno.