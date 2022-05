Pannelli solari sulle barriere acustiche in autostrada: una soluzione dall’enorme potenziale (Di martedì 17 maggio 2022) Più di 50 anni fa Ugo La Malfa proponeva al Parlamento italiano di vincolare una fascia di rispetto di 200 metri ai nuovi tracciati autostradali. Non chiedeva la luna, ma suggeriva un pioneristico adeguamento allo standard che possiamo apprezzare oggi in molti paesi, europei e non, dove questi tracciati si sviluppano tra boschi, prati, campi coltivati. La proposta del leader dell’allora Partito Repubblicano – all’epoca, il più piccolo tra quelli di governo – cadde subito nell’oblio. Tutti erano convinti che il libero mercato o il semplice buon senso avrebbero sconsigliato di colonizzare il bordo autostradale. Non è andata così. In molte zone del paese – per esempio, quasi dappertutto in Liguria – il disprezzo per qualunque ratio urbanistica e residenziale ha consentito di edificare in perfetta aderenza alle autostrade, perfino sotto i viadotti o a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Più di 50 anni fa Ugo La Malfa proponeva al Parlamento italiano di vincolare una fascia di rispetto di 200 metri ai nuovi tracciatili. Non chiedeva la luna, ma suggeriva un pioneristico adeguamento allo standard che possiamo apprezzare oggi in molti paesi, europei e non, dove questi tracciati si sviluppano tra boschi, prati, campi coltivati. La proposta del leader dell’allora Partito Repubblicano – all’epoca, il più piccolo tra quelli di governo – cadde subito nell’oblio. Tutti erano convinti che il libero mercato o il semplice buon senso avrebbero sconsigliato di colonizzare il bordole. Non è andata così. In molte zone del paese – per esempio, quasi dappertutto in Liguria – il disprezzo per qualunque ratio urbanistica e residenziale ha consentito di edificare in perfetta aderenza alle autostrade, perfino sotto i viadotti o a ...

