Lo scalpore per l'ultimo "primo" calciatore gay, sono tornati i rabdomanti di giocatori omosessuali (Di martedì 17 maggio 2022) Jake Daniels è "il primo" calciatore inglese in attività a fare coming out. Ed è l'ultimo di altri "primi" (la solitudine dei numeri primi è una balla): l'australiano Cavallo, o il precursore Fashanu. La categorizzazione del primato è importante, perché giustifica il titolo. Il "secondo" gay del calcio, capirete, che noia. E quindi ci risiamo. Con cadenza disarmante spunta l'intervista ad un ex calciatore, un allenatore, un insider qualunque che "rivela" al mondo attonito l'esistenza degli omosessuali nel calcio. E' giornalismo a scatto fisso: il titolo stuzzica la prurigine del cavernicolo, l'idea che qualcuno davvero ancora se ne stupisca. D'altronde, si sa, gli spogliatoi sono abitati solo da veri maschi. E' la riproduzione sistematica della stessa identica "notizia" dal 1990

