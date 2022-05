La regina Elisabetta torna in pubblico dopo due mesi: l'inaugurazione della metropolitana in suo onore (Di martedì 17 maggio 2022) La regina Elisabetta finalmente di nuovo tra la gente. Un'uscita a sorpresa che ha fatto tirare un respiro di sollievo a tutto il Regno Unito. La 96enne Queen Elizabeth, che celebra quest'anno i 70 ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022) Lafinalmente di nuovo tra la gente. Un'uscita a sorpresa che ha fatto tirare un respiro di sollievo a tutto il Regno Unito. La 96enne Queen Elizabeth, che celebra quest'anno i 70 ...

