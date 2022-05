Kim Jong - un, il consiglio ai malati di Covid in Corea del Nord: 'Fate i gargarismi con acqua salata' (Di martedì 17 maggio 2022) gargarismi con acqua salta contro il virus . È questo il rimedio che Kim Jong - un, presidente della Corea del Nord ha suggerito ai cittadini positivi al Covid secondo quanto riporta l'agenzia di ... Leggi su leggo (Di martedì 17 maggio 2022)consalta contro il virus . È questo il rimedio che Kim- un, presidente delladelha suggerito ai cittadini positivi alsecondo quanto riporta l'agenzia di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nord Corea, Kim Jong-un: 'Solidarietà a Putin e alla Russia' #russia - Ticinonline : Il coronavirus che dilaga e la (troppa) fame dei nordcoreani - Roberto52585862 : RT @blusewillis1: Covid, Corea del Nord in crisi: 400mila casi in un giorno. Seul offre farmaci e vaccini ma Kim Jong Un non risponde e mob… - 72PaSu : @SandraM_Tcon0 @eda61916271 Stessa notizia in inglese. - VanityFairIt : A Pyongyang la chiamano febbre, ma è chiaramente Covid. Il leader nordcoreano è apparso per la prima volta preoccup… -