Isabella e Fabio, l’annuncio a “Uomini e Donne”: “Ci sposiamo” (Di martedì 17 maggio 2022) Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sposeranno. La coppia, nata a “Uomini e Donne”, lo ha annunciato proprio nel programma di Maria De Filippi, nella puntata di lunedì 16 maggio. “Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre – ha spiegato Fabio -. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 dicembre mi ha detto finalmente di sìAbbiamo deciso di vivere sei mesi in Italia e sei mesi all’estero, a Dubai, perché lì c’è una temperatura gradevole tutto l’anno”. Isabella, invece, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la conoscenza del suo cavaliere: “Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia in Fabio e i suoi figli che mi hanno accolta benissimo”. Isabella e Fabio, oltre agli auguri di Maria De Filippi, hanno ricevuto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 17 maggio 2022)Ricci eMantovani si sposeranno. La coppia, nata a “”, lo ha annunciato proprio nel programma di Maria De Filippi, nella puntata di lunedì 16 maggio. “Le avevo chiesto di sposarmi già a novembre – ha spiegato-. Ho deciso di darle tempo fino a Capodanno e il 31 dicembre mi ha detto finalmente di sìAbbiamo deciso di vivere sei mesi in Italia e sei mesi all’estero, a Dubai, perché lì c’è una temperatura gradevole tutto l’anno”., invece, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la conoscenza del suo cavaliere: “Io sono molto felice. Ho trovato una famiglia ine i suoi figli che mi hanno accolta benissimo”., oltre agli auguri di Maria De Filippi, hanno ricevuto ...

Advertising

supergiada88 : @uominiedonne Se Tina non l'avesse nominato magari non interveniva...Chissà...Isabella e Fabio sul momento hanno fa… - VittoriaRicci20 : Secondo voi Isabella ha bisogno di Fabio per andare a Dubai? Non so se avete capito che Isabella ha già i suoi di soldi... #uominiedonne - venerdi8aprile : Io voglio andare al matrimonio di Isabella e Fabio #uominiedonne - ValterRimini : #uominiedonne quell’ essere inutile e falso di #Armando è riuscito a rovinare anche questo bel momento di Isabella… - ValterRimini : #UominieDonne Isabella (agli inizi attaccata da tutti, in primis da quel fallito di Armando) e Fabio bellissima cop… -