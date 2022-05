Il pianto di Dybala e i diritti di Agnelli (Di martedì 17 maggio 2022) Il pianto senza freni di Paulo Dybala nella notte dell'addio alla Juventus e al pubblico dello Stadium si è preso tutta la scena, superando per impatto emotivo anche la cerimonia di saluto a Giorgio Chiellini dopo 17 anni di onorata carriera in maglia bianconero. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Non poteva essere diversamente. A differenza di quanto accaduto intorno all'ex capitano, per Dybala si è trattato di un dramma senza copione, nato e sviluppatosi sotto gli occhi di decine di migliaia di persone malgrado la ribalta, anche per volere del club, dovesse essere tutta per Chiellini senza nemmeno una citazione formale per l'ormai ex Joya. L'impatto emotivo di quel pianto quasi fanciullesco ha travolto tutti e tutto e ha innescato anche l'altra conseguenza: Andrea Agnelli e la dirigenza ... Leggi su panorama (Di martedì 17 maggio 2022) Ilsenza freni di Paulonella notte dell'addio alla Juventus e al pubblico dello Stadium si è preso tutta la scena, superando per impatto emotivo anche la cerimonia di saluto a Giorgio Chiellini dopo 17 anni di onorata carriera in maglia bianconero. Immagini che hanno fatto il giro del mondo. Non poteva essere diversamente. A differenza di quanto accaduto intorno all'ex capitano, persi è trattato di un dramma senza copione, nato e sviluppatosi sotto gli occhi di decine di migliaia di persone malgrado la ribalta, anche per volere del club, dovesse essere tutta per Chiellini senza nemmeno una citazione formale per l'ormai ex Joya. L'impatto emotivo di quelquasi fanciullesco ha travolto tutti e tutto e ha innescato anche l'altra conseguenza: Andreae la dirigenza ...

gippu1 : Credo che poche scene dentro o a margine di una partita di calcio mi abbiano messo più a disagio del pianto a dirot… - CB_Ignoranza : Ci sono i tifosi della Juve che hanno pianto durante questo momento e quelli che mentono. #Dybala #Juventus - DiMarzio : .@juventusfc, il pianto di #Dybala dopo l’ultima partita in bianconero - AlessandroFot10 : RT @SCUtweet: #Dybala ha amato e amerà la #Juve. Non ha sorriso per quanto è successo, ha pianto perché tutto è finito. Ha sofferto. Ha vis… - swamiribecco1 : Non ho mai pianto come ho pianto per Chiello e Dybala -