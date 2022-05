I concerti di Tananai nel 2023, da Napoli e Roma a Milano (Di martedì 17 maggio 2022) Parte il tour 2022 e vengono annunciati i concerti di Tananai nel 2023. Mentre il tour nel club in programma per quest’anno fa registrare il tutto esaurito in prevendita, Tananai annuncia i live in programma per il prossimo anno. Si terranno in primavera e la prima data comunicata è quella del 5 maggio a Napoli, Casa della Musica. A seguire, è atteso sabato 6 maggio all’Atlantico Live di Roma e il 10 maggio a Firenze. Sabato 13 maggio 2023 si esibirà a Padova per un concerto al Gran Teatro Geox e giovedì 18 maggio si esibirà al Fabrique di Milano. Proprio ieri sera si è tenuto il primo dei due concerti di Tananai al Fabrique, rigorosamente sold out. Il secondo è atteso per il 23 maggio nella stessa location. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Parte il tour 2022 e vengono annunciati idinel. Mentre il tour nel club in programma per quest’anno fa registrare il tutto esaurito in prevendita,annuncia i live in programma per il prossimo anno. Si terranno in primavera e la prima data comunicata è quella del 5 maggio a, Casa della Musica. A seguire, è atteso sabato 6 maggio all’Atlantico Live die il 10 maggio a Firenze. Sabato 13 maggiosi esibirà a Padova per un concerto al Gran Teatro Geox e giovedì 18 maggio si esibirà al Fabrique di. Proprio ieri sera si è tenuto il primo dei duedial Fabrique, rigorosamente sold out. Il secondo è atteso per il 23 maggio nella stessa location. ...

