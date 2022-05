Giro d’Italia 2022, Girmay in ospedale: tappo dello spumante gli finisce in un occhio (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Biniam Girmay vince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo, durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del Giro d’Italia 2022, si è fatto male con il tappo dello spumante che ha colpito con forza il suo occhio sinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Girmay ha vinto la Pescara-Jesi di 196 km. L’eritreo del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux si è imposto in volata sull’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e sull’azzurro Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 17 maggio 2022) (Adnkronos) – Biniamvince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo, durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del, si è fatto male con ilche ha colpito con forza il suosinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all’Carlo Urbani di Jesi.ha vinto la Pescara-Jesi di 196 km. L’eritreo del team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux si è imposto in volata sull’olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e sull’azzurro Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) conserva la maglia rosa di ...

