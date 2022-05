Advertising

Consumatore.com

... Redazione Ultime notizie: Sconto sul prezzo di benzina e diesel: arriva la nuova proroga Elezioni comunali 2022: a Ronchi dei Legionari verso una sfida a 5della, in 41 sono stati ......Ci sonoche non pagano e non si riesce a far pagare". L'assessore ha confermato ribadendo che si tratta "per la parte più importante" di tasse non corrisposte. "In particolare la" che ... Furbetti Tari, cosa accade a chi non paga CREMONA - La Tari, la tassa sulla raccolta rifiuti, avrà nel 2022 tariffe invariate per le utenze domestiche, grazie al recupero dell’evasione, e in diminuzione per le imprese, nello specifico con un ...La scorsa settimana, le Guardie Ambientali della Polizia Locale in collaborazione e su segnalazione del Dipartimento Team Servizio Ambiente Energia del Comune di Trieste, hanno accertato, grazie ad un ...