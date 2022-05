Firenze | 30enne disoccupato trova e restituisce mille euro

Advertising

AnsaToscana : Fa volare drone accanto a consolato Usa, turista denunciato. A Firenze. Il 30enne americano è stato subito bloccato… - umbriaOn : #Perugia: non ce l'ha fatta la 30enne precipitata da un balcone in via Angeloni -

Un portafogli (foto archivio) Ha trovato in strada una borsa smarrita con dentro mille euro in contanti e l'ha riconsegnata alla polizia . E' accaduto adove un disoccupatodi origini pachistane e richiedente asilo in Italia è stato protagonista del bel gesto di onestà. L'uomo ha raggiunto una caserma della polizia e ha consegnato la borsa. Il gesto di onestà è stato sottolineato dalla questura di Firenze. Come ricostruito, il 30enne ha perso il lavoro e non ha ancora trovato un'occupazione, vive in un centro di accoglienza.