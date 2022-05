Dette fuoco all'ex moglie, confermati 18 anni in Corte d'Appello (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - La Corte d'Appello di Reggio Calabria - presidente Lucia Lomonaco, relatore Antonino Laganà, a latere, Concettina Garreffa, pg Antonio Tedesco - confermando la richiesta della pubblica accusa, ha condannato a 18 anni di reclusione l'ex carabiniere Ciro Russo che nel marzo del 2019 tentò di uccidere l'ex moglie Antonietta Rositani. Russo, qualche giorno prima del gravissimo episodio, si era allontanato dagli arresti domiciliari ad Ercolano per tornare a Reggio Calabria e mettere in atto il suo piano contro la moglie da cui si era separato, e con la quale aveva avuto una convivenza burrascosa. Antonietta Rositani, come ogni mattina, si era recata ad accompagnare il figlio a scuola, nella periferia sud della città, dov'era però ad attenderla l'ex marito. Il bambino fece in tempo ad allontanarsi ... Leggi su agi (Di martedì 17 maggio 2022) AGI - Lad'di Reggio Calabria - presidente Lucia Lomonaco, relatore Antonino Laganà, a latere, Concettina Garreffa, pg Antonio Tedesco - confermando la richiesta della pubblica accusa, ha condannato a 18di reclusione l'ex carabiniere Ciro Russo che nel marzo del 2019 tentò di uccidere l'exAntonietta Rositani. Russo, qualche giorno prima del gravissimo episodio, si era allontanato dagli arresti domiciliari ad Ercolano per tornare a Reggio Calabria e mettere in atto il suo piano contro lada cui si era separato, e con la quale aveva avuto una convivenza burrascosa. Antonietta Rositani, come ogni mattina, si era recata ad accompagnare il figlio a scuola, nella periferia sud della città, dov'era però ad attenderla l'ex marito. Il bambino fece in tempo ad allontanarsi ...

