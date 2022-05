Craxi e Andreotti | mondi distanti Ma uniti dai valori dell' Occidente

Advertising

DottVicidomini : ‘Craxi e Andreotti’, due Giganti. Una bella riflessione promossa dalla Fondazione Craxi. Tavola rotonda finale, con… - BenIppolito : Craxi - Andreotti. Politiche stili e visioni tra conflitti e collaborazione (16.05.2022) - Radio - - DottVicidomini : ‘Craxi e Andreotti’, due Giganti. Una bella riflessione promossa dalla Fondazione Craxi. Tavola rotonda finale, con… - DottVicidomini : ‘Craxi e Andreotti’, due Giganti. Una bella riflessione promossa dalla Fondazione Craxi. Tavola rotonda finale, con… - BenIppolito : Craxi - Andreotti. Politiche stili e visioni tra conflitti e collaborazione -

Di quella fase e del loro peso hanno discusso ieri in un convegno organizzato al Senato dalla fondazionestorici, giornalisti, intellettuali assieme a Stefanoe Stefania, i ...A ripercorrere quella lunga storia è il convegno organizzato presso la sala Capitolare del Senato, dalla Fondazionedal titolo 'politiche, stili e visioni tra conflitti e ...Cosa si è detto alla giornata di studio “Craxi e Andreotti. Politiche stili e visioni tra conflitti e collaborazione” organizzata dalla Fondazione Craxi. L’articolo di Paola Sacchi Bettino Craxi in je ...di Antonella Coppari Da molti punti di vista non avrebbero potuto essere più distanti. Andreotti il "papalino", Craxi il "garibaldino", come li definisce l’editorialista Massimo Franco. Il ...