Cgil Roma-Lazio: giovedì mobilitazione per la pace a Piazza Vittorio (Di martedì 17 maggio 2022) Roma – “Insieme ai movimenti, alle associazioni e alle reti sociali stiamo lanciando un percorso di mobilitazione per la pace. Fermiamo la guerra. Per il disarmo, la giustizia sociale e ambientale e la solidarietà dei popoli” è il titolo scelto per la prima iniziativa pubblica che vedrà la partecipazione del segretario generale della Fiom-Cgil nazionale, Michele De Palma. giovedì 9 giugno dalle ore 18.30, nella cornice di Piazza Vittorio a Roma, si svolgerà una grande manifestazione pubblica con interventi dal palco, musica e spettacoli”. Lo dichiara in una nota la Fiom-Cgil Roma e Lazio. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022)– “Insieme ai movimenti, alle associazioni e alle reti sociali stiamo lanciando un percorso diper la. Fermiamo la guerra. Per il disarmo, la giustizia sociale e ambientale e la solidarietà dei popoli” è il titolo scelto per la prima iniziativa pubblica che vedrà la partecipazione del segretario generale della Fiom-nazionale, Michele De Palma.9 giugno dalle ore 18.30, nella cornice di, si svolgerà una grande manifestazione pubblica con interventi dal palco, musica e spettacoli”. Lo dichiara in una nota la Fiom-. (Agenzia Dire)

Advertising

GaraviniG : RT @collettiva_news: Scomparso nella notte a Roma l'ex dirigente della @cgilnazionale #LuigiAgostini, aveva 82 anni. 'Ho dato il meglio di… - sorrentino_i : RT @CgilVeneto: ?? LA CGIL DEL VENETO RICORDA LUIGI AGOSTINI Ieri è scomparso, a Roma, Luigi Agostini, ex dirigente di primo piano della C… - AntonioMaCgil : RT @CgilVeneto: ?? LA CGIL DEL VENETO RICORDA LUIGI AGOSTINI Ieri è scomparso, a Roma, Luigi Agostini, ex dirigente di primo piano della C… - CGILPADOVA : RT @CgilVeneto: ?? LA CGIL DEL VENETO RICORDA LUIGI AGOSTINI Ieri è scomparso, a Roma, Luigi Agostini, ex dirigente di primo piano della C… - CgilVenetoSegr : RT @CgilVeneto: ?? LA CGIL DEL VENETO RICORDA LUIGI AGOSTINI Ieri è scomparso, a Roma, Luigi Agostini, ex dirigente di primo piano della C… -