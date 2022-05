Atp Lione 2022: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 18 maggio (Di martedì 17 maggio 2022) Il programma e l’ordine di gioco con gli orari di mercoledì 18 maggio al torneo Atp di Lione 2022. Quattro match del secondo turno sul campo centrale del torneo transalpino su terra rossa, spiccano gli incontri che vedono impegnati la testa di serie numero due Carreno Busta contro Coria e il numero 5 di questo tabellone Karen Khachanov contro Molcan. Di seguito ecco la programmazione. COURT CENTRAL ore 11 Coria vs (2) Carreno Busta a seguire (5) Khachanov vs Molcan a seguire Rune vs Mannarino non prima delle ore 18 (LL) Mmoh vs (Q) Guinard SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ile l’dicon glidi18al torneo Atp di. Quattro match del secondo turno sul campo centrale del torneo transalpino su terra rossa, spiccano gli incontri che vedono impegnati la testa di serie numero due Carreno Busta contro Coria e il numero 5 di questo tabellone Karen Khachanov contro Molcan. Di seguito ecco lazione. COURT CENTRAL ore 11 Coria vs (2) Carreno Busta a seguire (5) Khachanov vs Molcan a seguire Rune vs Mannarino non prima delle ore 18 (LL) Mmoh vs (Q) Guinard SportFace.

