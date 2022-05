Atp Ginevra 2022, Cecchinato cede a Majchrzak in due set al secondo turno (Di martedì 17 maggio 2022) Marco Cecchinato ha ceduto il passo a Kamil Majchrzak in occasione del secondo turno del tabellone principale dell’Atp 250 di Ginevra 2022. Il polacco ha domato l’onda d’urto dell’azzurro, seppur quest’ultimo galvanizzato dal recente successo su Dominic Thiem, mediante il risultato di 6-2, 6-3; punteggio forse ingeneroso per ciò che il siciliano ha espresso in campo a livello qualitativo, ma messo in pratica con determinazione e pragmatismo dall’avversario. Majchrzak ha letteralmente dominato il primo set, proponendo un tennis a tratti stellare e soprattutto mantenendo un’intensità atletica elevatissima; il tutto ha sia destabilizzato che innervosito Cecchinato. Il tennista nativo di Piotrkow è fuggito sul 5-1 con doppio break dopo un approccio ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Marcoha ceduto il passo a Kamilin occasione deldel tabellone principale dell’Atp 250 di. Il polacco ha domato l’onda d’urto dell’azzurro, seppur quest’ultimo galvanizzato dal recente successo su Dominic Thiem, mediante il risultato di 6-2, 6-3; punteggio forse ingeneroso per ciò che il siciliano ha espresso in campo a livello qualitativo, ma messo in pratica con determinazione e pragmatismo dall’avversario.ha letteralmente dominato il primo set, proponendo un tennis a tratti stellare e soprattutto mantenendo un’intensità atletica elevatissima; il tutto ha sia destabilizzato che innervosito. Il tennista nativo di Piotrkow è fuggito sul 5-1 con doppio break dopo un approccio ...

