Ultime Notizie – Eurovision 2022, spagnoli contro Malgioglio ma lui: “Scriverò per Chanel ‘Disculpame'” (Di lunedì 16 maggio 2022) “Gli spagnoli ne hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta. Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che Scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare”. Cristiano Malgioglio, da due giorni sulla graticola dei social e della stampa spagnola per i suoi giudizi sulla concorrente di Eurovision Chanel Terrero, parla così all’Adnkronos di quella che definisce “una reazione esagerata e sorprendente, che non tiene conto del clima scherzoso di tutti i miei commenti sui concorrenti di Eurovision, che univano giudizi tecnici ad annotazioni più colorite sulla messa in scena e gli outfit degli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022) “Gline hanno fatto una tragedia. Non hanno capito l’ironia dei miei commenti. Io con onestà ho dato giudizi in cui credevo, sempre conditi da qualche battuta. Andrò in Spagna a fare pace con: le proporrò un bel duetto su una canzone cheper lei e la chiamerò‘, per sdrammatizzare”. Cristiano, da due giorni sulla graticola dei social e della stampa spagnola per i suoi giudizi sulla concorrente diTerrero, parla così all’Adnkronos di quella che definisce “una reazione esagerata e sorprendente, che non tiene conto del clima scherzoso di tutti i miei commenti sui concorrenti di, che univano giudizi tecnici ad annotazioni più colorite sulla messa in scena e gli outfit degli ...

