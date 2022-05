Ultime Notizie – Covid in Corea del Nord oggi, oltre 390mila casi in 24 ore (Di lunedì 16 maggio 2022) Covid in Corea del Nord oggi, in 24 ore sono stati registrati oltre 390mila casi. Le autorità sanitarie NordCoreane hanno riferito che 392.920 persone sono risultate positive nelle Ultime 24 ore e che otto persone sono morte per la malattia. In totale sono già più di 1.213.550 i positivi registrati dall’inizio di questo focolaio riconosciuto ufficialmente il 12 maggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 16 maggio 2022)indel, in 24 ore sono stati registrati. Le autorità sanitariene hanno riferito che 392.920 persone sono risultate positive nelle24 ore e che otto persone sono morte per la malattia. In totale sono già più di 1.213.550 i positivi registrati dall’inizio di questo focolaio riconosciuto ufficialmente il 12 maggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : COVID | Sono 27.162 i casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime so… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - junews24com : Milinkovic Savic Juve (CorSport), Agnelli non si ferma a Pogba! Il piano - - junews24com : Pogba Juve, la numero 10 e non solo: due motivi per rifiutare il PSG. Ultime - - FulvioGiordano : RT @romatoday: Bonus auto, oggi si parte: come avere 5.000 euro di sconto -