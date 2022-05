Sassuolo Milan, il comunicato dei neroverdi: avviso ai tifosi rossoneri (Di lunedì 16 maggio 2022) Il Sassuolo, con un comunicato ufficiale, ha avvisato i tifosi del Milan: nessuno dovrà essere presente nel settore dei padroni di casa Con un comunicato apparso sul proprio sito, il Sassuolo ha così disposto in merito alla gara di domenica contro il Milan: «Per per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) Il, con unufficiale, ha avvisato idel: nessuno dovrà essere presente nel settore dei padroni di casa Con unapparso sul proprio sito, ilha così disposto in merito alla gara di domenica contro il: «Per per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato aidel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

