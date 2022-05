Masturbarsi | ballare la macarena e altri modi per farsi bannare dal Metaverso

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 16 maggio 2022) Il, si sa, è un luogo frequentato da persone di tutti i tipi: dai semplici utenti curiosi in cerca di un po’ di svago a quelli che fanno di tutto per ottenere visibilità. In questa vera e propria giungla del web, è essenziale monitorare le attività degli utenti online, in modo da evitare il dilagare di comportamenti sessualmente spinti o violenti. A controllare il comportamento degli utenti nella realtà virtuale sono diversi moderatori/educatori (la maggior parte dei quali lavora su base volontaria), il cui compito è quello dieventuali comportamenti poco rispettosi nel. Il compito è, chiaramente, molto gravoso. “Quando sei nella realtà virtuale, il trolling è più viscerale di quello che potresti sopportare sui social media e la moderazione diventa esponenzialmente più complicata”, ha asserito Aaron Mak, che ...