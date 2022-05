Maserati MC20 - A Cielo aperto

(Di lunedì 16 maggio 2022) La nuova spider firmata, il cui debutto in anteprima mondiale è fissato per il prossimo 25 maggio, si chiamerà. La Casa del Tridente ha comunicato il nome della vettura caratterizzata proprio dal particolare "Sky Feeling". Laconferma la sua vocazione sportiva: d'altra parte, MC è l'acronimo diCorse, mentre 20 fa riferimento al 2020, l'anno in cui è iniziata la nuova era del marchio modenese. Open air., ovviamente, sottolinea che si tratta di un modello votato al piacere di guida "scoperto", pur mantenendo tutte le prerogative da vera sportiva. Sviluppata nelInnovation Lab di Modena, lasarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, ...

Advertising

La nuovaCabrio Si chiameràCielo . La casa automobilistica ha svelato il nome ufficiale di questo modello, confermando che sarà presentato il 25 maggio . Il costruttore ricorda ...Stellantis ha svelato oggi il nome della versione cabrio per. Altro che Grecale, diranno i puristi della sportiva apribile. Questaspider si chiama formalmenteCielo , come richiamo al fatto che sia possibile goderne della guida a ...Non il nome di un vento, nella migliore tradizione Maserati, ma molto di più. Si chiamerà MC20 Cielo il nuovo modello open air della casa del Tridente: una spider unica nel suo genere che debutterà i ...Maserati svela il nome della versione aperta della supersportiva del tridente: la MC20 Cielo debutterà in anteprima mondiale il 25 maggio La Maserati MC20 aperta si chiamerà Cielo. La nuova ...