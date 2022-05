“Lo hanno fatto i tifosi ieri allo stadio”: l’attacco da Genova (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la vittoria maturata contro il Genoa, il Napoli ha salutato davanti ai suoi tifosi Lorenzo Insigne e ha messo in cassaforte il terzo posto in classifica, ormai matematico. Diverso e infelice il destino del Genoa, che con la sconfitta maturata al Maradona e la vittoria dell’Inter contro il Cagliari retrocede aritmeticamente in Serie B. Contrapposti gli umori anche tra le due tifoserie, il cui comportamento ha sottolineato la fine del gemellaggio nato ben quaranta anni fa. Lorenzo Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il Secolo XIX si è così soffermato sul diverso atteggiamento delle due tifoserie: “Insigne ha applaudito la curva del Genoa nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi dei tifosi napoletani. Nessuna traccia ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Con la vittoria maturata contro il Genoa, il Napoli ha salutato davanti ai suoiLorenzo Insigne e ha messo in cassaforte il terzo posto in classifica, ormai matematico. Diverso e infelice il destino del Genoa, che con la sconfitta maturata al Maradona e la vittoria dell’Inter contro il Cagliari retrocede aritmeticamente in Serie B. Contrapposti gli umori anche tra le due tifoserie, il cui comportamento ha sottolineato la fine del gemellaggio nato ben quaranta anni fa. Lorenzo Insigne (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Il Secolo XIX si è così soffermato sul diverso atteggiamento delle due tifoserie: “Insigne ha applaudito la curva del Genoa nel suo ultimo giro di campo, ricambiato. Fair-play più di quello che ha accompagnato l’ingresso del Genoa sul terreno di gioco, accolto dai fischi deinapoletani. Nessuna traccia ...

