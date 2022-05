Inchiesta rider | gip archivia | società si sono messe in regola

(Di lunedì 16 maggio 2022) Si chiude con un'zione, dopo che lehanno adempiuto a tutte le prescrizioni per mettersi ine hanno versato ammende per un totale di 90mila euro, la maxi'pilota' ...

"Abbiamo creato un sistema per disperati", si compiaceva una manager di Uber intercettata dalla procura di Milano nell'inchiesta sui rider, fiera di poter contare sull'estremo bisogno di lavorare di ... Si chiude con un'archiviazione, dopo che le società hanno adempiuto a tutte le prescrizioni per mettersi in regola e hanno versato ammende per un totale di 90mila euro, la maxi inchiesta 'pilota' dell ...