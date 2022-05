Il Milan all’ultima curva

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 16 maggio 2022) Ilè riuscito a mantenere la vetta con una brillante vittoria contro l’Atalanta, l’avversaria forse più pericolosa rimasta in calendario (se non per classifica quanto per capacità di tirare fuori grandi prestazioni anche contro avversari di livello). Lo scudetto verrà assegnato negli ultimi 90 minuti e tutto è ancora in gioco, ma la squadra di Pioli ha legittimato una volta di più, se necessario, la straordinarietà della sua stagione, sia nei singoli che nella proposta di squadra. L’Atalanta è riuscita solo a rallentare l’inesorabile, arrivando alla ripresa senza aver subito gol, ma anche senza aver creato grossi pericoli a Maignan. Nonostante gli adattamenti, l’Atalanta non brilla Gasperini ha scelto di tenere fuori Demiral e Scalvini, nonostante l’assenza di Toloi, per puntare su De Roon alla destra di Palomino e Djimsiti; i due esterni erano Zappacosta e ...