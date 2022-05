Giustizia | bocciata la riforma Cartabia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 maggio 2022) «Secondo me per cambiare laoccorre cambiare il Csm. Sono dell’idea che se passasse lacosì com’è avremmo la tipica occasione mancata» dichiara la senatrice Giulia Bongiorno. «Sono venuti da me alcuni magistrati che con il sistema elettorale così come sarà e sanno già che andranno sette di Area e sette di Magistratura indipendente, esattamente perché si sono già fatti i calcoli». Il discorso di Giulia Bongiorno sullaLa responsabile del dipartimentodella Lega spiega che unadi questo tipo non è necessaria in quanto «La legge è uguale per tutti, ma i giudici no, questo non è una offesa ai giudici. Ogni norma ha una parte certa e una zona di penombra in cui ciascun giudice fa opzione interpretativa. Il ...