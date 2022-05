Gas e transizione, dal governo serve chiarezza. L’appello di Saraceno (Di lunedì 16 maggio 2022) La ricerca di alternative al gas russo si interseca con altri giochi di forza. Come quelli tra Russia e Ue su pagamento in rubli, pompaggi e stoccaggi, petrolio ed embargo, suscitati dall’invasione dell’Ucraina. In parallelo c’è lo sforzo dei Paesi europei per la decarbonizzazione (il prossimo obiettivo è emissioni giù del 55% entro il 2030, secondo il piano europeo Fit for 55). Ma un eventuale blocco delle forniture di gas e le misure d’emergenza che ne conseguirebbero potrebbero compromettere il processo di transizione. Così Formiche.net ha raggiunto Pia Saraceno, già docente di economia, sviluppo ed energia (nonché membro dell’Advisory Council di ECCO e Senior Advisor di REF-E), per una conversazione a tutto campo. Professoressa Saraceno, come commenta l’apparente apertura del premier Mario Draghi ai pagamenti in rubli? Mi sembra ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 maggio 2022) La ricerca di alternative al gas russo si interseca con altri giochi di forza. Come quelli tra Russia e Ue su pagamento in rubli, pompaggi e stoccaggi, petrolio ed embargo, suscitati dall’invasione dell’Ucraina. In parallelo c’è lo sforzo dei Paesi europei per la decarbonizzazione (il prossimo obiettivo è emissioni giù del 55% entro il 2030, secondo il piano europeo Fit for 55). Ma un eventuale blocco delle forniture di gas e le misure d’emergenza che ne conseguirebbero potrebbero compromettere il processo di. Così Formiche.net ha raggiunto Pia, già docente di economia, sviluppo ed energia (nonché membro dell’Advisory Council di ECCO e Senior Advisor di REF-E), per una conversazione a tutto campo. Professoressa, come commenta l’apparente apertura del premier Mario Draghi ai pagamenti in rubli? Mi sembra ...

