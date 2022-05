Feyenoord, Slot esalta Mourinho: «Tra i migliori in circolazione» (Di lunedì 16 maggio 2022) L’allenatore del Feyenoord Slot ha esaltato José Mourinho, suo prossimo avversario in finale di Conference League Arne Slot, allenatore del Feyenoord, al termine della partita persa in campionato contro il Twente ha parlato anche di José Mourinho, suo prossimo avversario in finale di Conference League. LE PAROLE – «Se guardi i trofei, è tra i migliori 5 allenatori in circolazione. Non posso fare altro che avere molto rispetto nei suoi confronti. I miei collaboratori hanno già visto tante partite della Roma, io ne vedrò molte presto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 maggio 2022) L’allenatore delhato José, suo prossimo avversario in finale di Conference League Arne, allenatore del, al termine della partita persa in campionato contro il Twente ha parlato anche di José, suo prossimo avversario in finale di Conference League. LE PAROLE – «Se guardi i trofei, è tra i5 allenatori in. Non posso fare altro che avere molto rispetto nei suoi confronti. I miei collaboratori hanno già visto tante partite della Roma, io ne vedrò molte presto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

