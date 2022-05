Feltri: «Perché condivido quello che dice Meloni? Ma ovvio, mi sono innamorato di lei…» (Di lunedì 16 maggio 2022) Lui dice che si è «innamorato» e che quando la sente parlare resta a bocca aperta, lei replica che spesso è stata sottovalutata. Siparietto tra Vittorio Feltri e Giorgia Meloni nel corso della presentazione del libro del direttore Com’era bello l’inizio della fine-I grandi incontri della mia vita al Circolo canottieri Aniene di Roma, presenta anche Giovanni Malagò. Feltri: «Meloni mi lascia a bocca aperta, mi sono innamorato» «Sapete Perché ho cambiato idea su Giorgia e ora condivido tutto quel che dice? Banalmente, Perché mi sono innamorato di lei. Quando la sento parlare in tv, resto a bocca aperta Perché dice tutto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 maggio 2022) Luiche si è «» e che quando la sente parlare resta a bocca aperta, lei replica che spesso è stata sottovalutata. Siparietto tra Vittorioe Giorgianel corso della presentazione del libro del direttore Com’era bello l’inizio della fine-I grandi incontri della mia vita al Circolo canottieri Aniene di Roma, presenta anche Giovanni Malagò.: «mi lascia a bocca aperta, mi» «Sapeteho cambiato idea su Giorgia e oratutto quel che? Banalmente,midi lei. Quando la sento parlare in tv, resto a bocca apertatutto ...

Advertising

SecolodItalia1 : Feltri: «Perché condivido quello che dice Meloni? Ma ovvio, mi sono innamorato di lei…» - feltri_la : @Calicantoblumen @isotta55 @LaVeritaWeb @GiulianoGuzzo Mi scusi ma ciò che asserisce è privo di fondamento. Se ne è… - feltri_la : @BBordissimaZ @RaffaeleFedocci @LaVeritaWeb @GiulianoGuzzo Se non interessa a lei non vedo perché non debba interes… - BBordissimaZ : @feltri_la @LaVeritaWeb @GiulianoGuzzo Chiedo scusa. Ma da quando in qua è di dominio pubblico e di interesse per r… - PazzoPerDomani : RT @Michele_Arnese: Perché è quasi impossibile (e forse inutile) regolare gli influencer Estratto dal libro “Il partito degli influencer”… -

Dl Ucraina, Meloni: la maggioranza è abbastanza a pezzi ... dove è mancato il numero legale, "lo deve chiedere ai partiti della maggioranza perché Fratelli d'...di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione di un libro di vittorio Feltri."... L'ascesa degli influencer e la fine dello spazio pubblico nell'era dei social Dal 17 maggio esce per Einaudi il nuovo libro di Stefano Feltri, Il partito degli influencer " Perché il potere dei social network è una sfida alla democrazia (Einaudi). Ne pubblichiamo qui un ... Secolo d'Italia ... dove è mancato il numero legale, "lo deve chiedere ai partiti della maggioranzaFratelli d'...di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione di un libro di vittorio."...Dal 17 maggio esce per Einaudi il nuovo libro di Stefano, Il partito degli influencer "il potere dei social network è una sfida alla democrazia (Einaudi). Ne pubblichiamo qui un ... Feltri: «Perché condivido quello che dice Meloni Ma ovvio, mi sono innamorato di lei...»