Enel "chiede aiuto" a studenti, professori e produttori per ridurre le emissioni di CO2 (Di lunedì 16 maggio 2022) Si chiama Net Zero Grid Day ed è l'incontro aperto - tenutosi a Roma il 16 Maggio - sul coinvolgimento degli stakeholder nel percorso verso lo sviluppo di reti di distribuzione sostenibili e verso l’elettrificazione... Leggi su europa.today (Di lunedì 16 maggio 2022) Si chiama Net Zero Grid Day ed è l'incontro aperto - tenutosi a Roma il 16 Maggio - sul coinvolgimento degli stakeholder nel percorso verso lo sviluppo di reti di distribuzione sostenibili e verso l’elettrificazione...

Advertising

cati82941489 : RT @Ignazia31719350: @noitre32 Che schifo... Chiede a noi di fare rinunce,.. Va ai meeting ma non va in parlamento..!!finanzia guerre su or… - STEVE_241 : RT @Ignazia31719350: @noitre32 Che schifo... Chiede a noi di fare rinunce,.. Va ai meeting ma non va in parlamento..!!finanzia guerre su or… - fvecchioli : RT @Ignazia31719350: @noitre32 Che schifo... Chiede a noi di fare rinunce,.. Va ai meeting ma non va in parlamento..!!finanzia guerre su or… - Ignazia31719350 : @noitre32 Che schifo... Chiede a noi di fare rinunce,.. Va ai meeting ma non va in parlamento..!!finanzia guerre su… - umbriaOn : #Terni, risorse #idriche e scarso #ritorno per il #Comune: il #consiglio all'#unanimità chiede un cambio di #passo… -