Donnarumma: "So già di essere il numero 1. Felice al Psg" (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Gigi Donnarumma a margine della serata che l'ha eletto miglior portiere dell'ultima stagione del massimo campionato francese. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 16 maggio 2022) Le parole di Gigia margine della serata che l'ha eletto miglior portiere dell'ultima stagione del massimo campionato francese.

Advertising

sportli26181512 : Abbiati su Donnarumma: 'Io non me sarei andato, forse aveva fretta di vincere...': Christian Abbiati, ex portiere d… - Rougenoir1978 : @easygius Per il 90% dei tifosi era un semi sconosciuto, già ci davano -15 punti perché mancava Donnarumma. Non era… - GabryOnc : Secondo l'equipe, il Psg ha già scelto con quale portiere continuare la sua avventura. Donnarumma sarà il prossimo… - sportli26181512 : Donnarumma o Navas? Il Psg ha già scelto il titolare del prossimo anno: Dopo le parole di Donnarumma sul dualismo c… -