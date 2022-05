Coronavirus, 102 morti e 13.668 contagi: il tasso di positività cala al 13% (Di lunedì 16 maggio 2022) Il bollettino del 16 maggio 2022 Sono 13.668 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore. Ieri, 15 maggio, erano stati 27.162. Attualmente ci sono 982.368 persone positive nel Paese, mentre sono 17.071.649 i casi totali dall’inizio della pandemia. Aumentano i decessi, che oggi sono 102 (ieri erano 62). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 165.346. La situazione negli ospedali Negli ospedali sono attualmente ricoverate 7.631 persone con sintomi nei reparti di area non critica. I ricoverati in terapia intensiva sono 353; di questi, 24 sono gli ingressi registrati nelle ultime 24 ore. Sono invece 974.384 i positivi in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.923.935 (+29.424 nelle ultime 24 ore). Tamponi e tasso di ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Il bollettino del 16 maggio 2022 Sono 13.668 i nuovidaregistrati in Italia dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore. Ieri, 15 maggio, erano stati 27.162. Attualmente ci sono 982.368 persone positive nel Paese, mentre sono 17.071.649 i casi totali dall’inizio della pandemia. Aumentano i decessi, che oggi sono 102 (ieri erano 62). Il totale delle vittime legate al Covid-19 sale così a 165.346. La situazione negli ospedali Negli ospedali sono attualmente ricoverate 7.631 persone con sintomi nei reparti di area non critica. I ricoverati in terapia intensiva sono 353; di questi, 24 sono gli ingressi registrati nelle ultime 24 ore. Sono invece 974.384 i positivi in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.923.935 (+29.424 nelle ultime 24 ore). Tamponi edi ...

