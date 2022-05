Bayern Monaco, Hainer: “Lewandowski resta fino al 2023, poi può andare via a zero” (Di lunedì 16 maggio 2022) Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato a Sport1 del futuro di Robert Lewandowski: “Ha un contratto con noi fino al 2023 e quello che posso dire è giocherà con noi fino alla scadenza. Quando le due parti firmano un contratto sono consapevoli del fatto che vada rispettato“. Il numero uno dei bavaresi ha poi aggiunto: “Lewandowski è libero di non rinnovare il contratto e potrà andare via a zero nel 2023. Mi auguro però che lo rispetti. Un giocatore come Robert non può essere sostituito“. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Herbert, presidente del, ha parlato a Sport1 del futuro di Robert: “Ha un contratto con noiale quello che posso dire è giocherà con noialla scadenza. Quando le due parti firmano un contratto sono consapevoli del fatto che vada rispettato“. Il numero uno dei bavaresi ha poi aggiunto: “è libero di non rinnovare il contratto e potràvia anel. Mi auguro però che lo rispetti. Un giocatore come Robert non può essere sostituito“. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Manuel #Pisano ha deciso di lasciare la #Juventus per andare al Bayern Monaco, a partire dalla prossima stagione. S… - pasqlaragione : Il Milan ci prova per Gabriel Jesus. In settimana nuovi contatti, l'operazione è al momento complessa. In Italia… - sportface2016 : #BayernMonaco, #Hainer: “#Lewandowski resta fino al 2023, poi può andare via a zero” - FinallyMichele : questi credono di avere la rosa del Bayern Monaco - BianconeraNews : Su #Pogba potrebbe inserirsi il #Bayern. #crocierabianconera -