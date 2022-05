Alex Wyse dopo Amici: “Non mi aspettavo tutto questo”. Arriva una proposta (Di lunedì 16 maggio 2022) Alex Wyse (alias di Alex Rina) non ha vinto Amici 21, ma a casa porta qualcosa di molto importante. Ieri la combattutissima finale ha visto assegnare numerosi premi ai ragazzi, ma soprattutto per il cantante di Como. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Amici 21, le prime parole di Alex Wyse dopo l’eliminazione: “Non mi aspettavo che le persone potessero cercare di capirmi fino in fondo” Ha battuto Albe e Sissi, ma poi è stato eliminato da Luigi Strangis, con cui ha avuto un rapporto altalenante durante il talent show di Maria De Filippi. Alex è Arrivato quarto, ma si è portato a casa 27 mila euro tra Premio Marlù e ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 16 maggio 2022)(alias diRina) non ha vinto21, ma a casa porta qualcosa di molto importante. Ieri la combattutissima finale ha visto assegnare numerosi premi ai ragazzi, ma sopratper il cantante di Como. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Dove vedere la replica di2121, le prime parole dil’eliminazione: “Non miche le persone potessero cercare di capirmi fino in fondo” Ha battuto Albe e Sissi, ma poi è stato eliminato da Luigi Strangis, con cui ha avuto un rapporto altalenante durante il talent show di Maria De Filippi.to quarto, ma si è portato a casa 27 mila euro tra Premio Marlù e ...

Advertising

tuttopuntotv : Alex Wyse dopo Amici: “Non mi aspettavo tutto questo”. Arriva una proposta #amici21 - elionilasaggia : RT @FlaviaGufetta: Oggi abbiamo potuto sentire per la prima volta tutti i cantanti in diretta. Senza post produzione. Senza aggiustamenti d… - michiamomartuz : RT @sheisale4: i brividi mio dio la cazzo di potenza di Alex Wyse #Amici21 - #FantaAmici - Masha199110 : RT @FlaviaGufetta: Oggi abbiamo potuto sentire per la prima volta tutti i cantanti in diretta. Senza post produzione. Senza aggiustamenti d… - trasilenziroma : RT @ovunquetusja: la notifica “alex wyse ha appena twittato” è stata un colpo al cuore mi sono chiesta se fosse davvero lui -