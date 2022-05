VIDEO MotoGP, gli highlights del GP di Francia di Le Mans, con la vittoria di Enea Bastianini (Di domenica 15 maggio 2022) Enea Bastianini può festeggiare al termine del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sullo storico tracciato di Le Mans il pilota del team Ducati Gresini centra il suo terzo successo stagionale, con una prova eccellente, nella quale ha preceduto Jack Miller ed Aleix Espargarò. La vittoria del romagnolo ha fatto pagare dazio a Francesco “Pecco” Bagnaia che è finito nella ghiaia di curva 14, stesso destino di Joan Mir, mentre chiude al quinto posto Johann Zarco davanti ad un anonimo Marc Marquez. Si ferma in quarta posizione l’idolo di casa, Fabio Quartararo, che non brilla ma tiene ancora la prima posizione della classifica generale. Il francese mantiene 4 punti di vantaggio sullo spagnolo dell’Aprilia e 8 su Enea ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022)può festeggiare al termine del Gran Premio di, settimo appuntamento del Mondiale di2022. Sullo storico tracciato di Leil pilota del team Ducati Gresini centra il suo terzo successo stagionale, con una prova eccellente, nella quale ha preceduto Jack Miller ed Aleix Espargarò. Ladel romagnolo ha fatto pagare dazio a Francesco “Pecco” Bagnaia che è finito nella ghiaia di curva 14, stesso destino di Joan Mir, mentre chiude al quinto posto Johann Zarco davanti ad un anonimo Marc Marquez. Si ferma in quarta posizione l’idolo di casa, Fabio Quartararo, che non brilla ma tiene ancora la prima posizione della classifica generale. Il francese mantiene 4 punti di vantaggio sullo spagnolo dell’Aprilia e 8 su...

Advertising

gponedotcom : VIDEO Il Gran Premio di Francia ha visto la terza vittoria di Enea Bastianini e la caduta di Pecco Bagnaia. Il podi… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, gli highlights del GP di Francia di Le Mans, con la vittoria di Enea #Bastianini - infoitsport : MotoGP, VIDEO - Bastianini Vs Bagnaia, splendido duello a Le Mans - MotorcycleSp : Joan Mir ha abbandonato la gara di domenica in MotoGP dopo essere caduto dalla curva 13. Al quarto p... #MotoGP… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - C'è stata gran battaglia fra piloti Ducati nel GP Francia. Bastianini vs Bagnaia, non si sono rispar… -