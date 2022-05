Traffico Roma del 15-05-2022 ore 16:30 (Di domenica 15 maggio 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione risolto l’incidente sulla diramazione sud di Roma cui la circolazione è di nuovo regolare bravi code sulla Roma Fiumicino verso Roma all’altezza dello svincolo per il pochi gli spostamenti sulla rete cittadina della capitale al momento ancora difficoltà per lavori invece su via Pontina rallentamenti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma e tra Spinaceto e Castel di Decima indirizzo di Pomezia nel rione Prati la quinta edizione di auto Antigua interdette al transito Piazza Cola di Rienzo è un tratto di via Cola di Rienzo attenzione quindi alle deviazioni trasporto pubblico anche oggi per lavori servizio sospeso sulla linea B della metro tra Castro Pretorio e Laurentina nel tratto ATV bus sostitutivi servizio regolare invece tra ... Leggi su romadailynews (Di domenica 15 maggio 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione risolto l’incidente sulla diramazione sud dicui la circolazione è di nuovo regolare bravi code sullaFiumicino versoall’altezza dello svincolo per il pochi gli spostamenti sulla rete cittadina della capitale al momento ancora difficoltà per lavori invece su via Pontina rallentamenti tra Castelno e Castel di Decima versoe tra Spinaceto e Castel di Decima indirizzo di Pomezia nel rione Prati la quinta edizione di auto Antigua interdette al transito Piazza Cola di Rienzo è un tratto di via Cola di Rienzo attenzione quindi alle deviazioni trasporto pubblico anche oggi per lavori servizio sospeso sulla linea B della metro tra Castro Pretorio e Laurentina nel tratto ATV bus sostitutivi servizio regolare invece tra ...

