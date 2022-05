LIVE Cagliari-Inter 0-1, Serie A calcio 2022 in DIRETTA: Darmian porta avanti i nerazzurri al 25? (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28? Dopo il check del VAR Doveri convalida. 27? Perisic guadagna il fondo e crossa dalla sinistra con Darmian che prende il tempo a Lykogiannis e di testa mette alle spalle di Cragno, stavolta è tutto regolare nonostante le proteste del Cagliari per un presunto fallo di Darmian ai danni dello stesso Lykogiannis. Cagliari-Inter 0-1. 26? DARMIAAAAAANNN!! Inter IN VANTAGGIO!!! 26? Fallo in attacco di Pavoletti, punizione Inter. 25? calcio d’angolo conquistato dalla formazione di Alessandro Agostini. 24? Mette fuori la difesa del Cagliari. 23? calcio d’angolo in favore dell’Inter. 22? Possesso Inter quando abbiamo ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28? Dopo il check del VAR Doveri convalida. 27? Perisic guadagna il fondo e crossa dalla sinistra conche prende il tempo a Lykogiannis e di testa mette alle spalle di Cragno, stavolta è tutto regolare nonostante le proteste delper un presunto fallo diai danni dello stesso Lykogiannis.0-1. 26? DARMIAAAAAANNN!!IN VANTAGGIO!!! 26? Fallo in attacco di Pavoletti, punizione. 25?d’angolo conquistato dalla formazione di Alessandro Agostini. 24? Mette fuori la difesa del. 23?d’angolo in favore dell’. 22? Possessoquando abbiamo ...

