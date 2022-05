Golf | DP World Tour | Sam Horsfield vince il Soudal Open | eccellenti Molinari e Laporta in top15

Leggi su oasport

(Di domenica 15 maggio 2022) Nel torneo che ha segnato il ritorno del DP(ex-European) in Belgio, è l’inglese Samad alzare il trofeo del vincitore. Il successo alè il terzo delper il 25enne, dopo lo straordinario agosto del 2020 che lo vide imporsi al Heroe al Celtic Classic. Un successo costruito grazie ad una eccezionale costanza di gioco lungo i quattro giorni, in cui è rimasto sempre nelle primissime posizioni. Alla fine il punteggio valido per la vittoria è -13, raggiunto con un ultimo giro in 68 colpi, condito da quattro birdie, compreso quello importantissimo alla penultima buca che ha sancito il suo successo. Secondo posto in coabitazione per il tedesco Yannik Paul e il neozelandese Ryan Fox, entrambi con il punteggio di ...