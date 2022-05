Finlandia e Svezia nella Nato, Turchia ‘contro’ Stoccolma (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) – Finlandia “rispettosa” delle preoccupazioni della Turchia, Svezia “provocatoria”. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha giudicato così l’atteggiamento dei due Paesi vicini all’ingresso nella Nato, con Helsinki che ha fatto sapere che chiederà formalmente di entrare nell’Alleanza mentre Stoccolma lo farà nei prossimi giorni. “Le dichiarazioni della ministra degli Esteri svedese sfortunatamente non sono costruttive – ha denunciato Cavusoglu, parlando a Berlino – Continua a fare commenti provocatori”. Invece, ha sottolineato il capo della diplomazia di Ankara, il collega finlandese è “molto rispettoso” davanti alle “preoccupazioni” della Turchia, che ha chiesto a Svezia e Finlandia di “fermare il sostegno ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 15 maggio 2022) (Adnkronos) –“rispettosa” delle preoccupazioni della“provocatoria”. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha giudicato così l’atteggiamento dei due Paesi vicini all’ingresso, con Helsinki che ha fatto sapere che chiederà formalmente di entrare nell’Alleanza mentrelo farà nei prossimi giorni. “Le dichiarazioni della ministra degli Esteri svedese sfortunatamente non sono costruttive – ha denunciato Cavusoglu, parlando a Berlino – Continua a fare commenti provocatori”. Invece, ha sottolineato il capo della diplomazia di Ankara, il collega finlandese è “molto rispettoso” davanti alle “preoccupazioni” della, che ha chiesto adi “fermare il sostegno ai ...

