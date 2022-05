Eurovision Song Contest, vince l'Ucraina: il suono della bellezza è quello per la pace (Di domenica 15 maggio 2022) I pronostici dei bookmaker puntavano verso di loro, così come hanno fatto i voti del pubblico dell'Eurovision Song Contest. I campioni dell'Ucraina, i ragazzi della Kalush Orchestra, hanno vinto con un rush finale (da oltre 400 punti in una volta) dopo una “parata delle 40 nazioni partecipanti” che la premiava di meno e, come ogni anno, è stata al cardiopalma. LEGGI ANCHE: Eurovision Song Contest 2022, tutto su Kalush Orchestra, il gruppo ucraino favorito alla vittoriaIl gruppo che canta *Stefania* in rappresentanza dell'Ucraina è super favorito dai bookmaker dell'ESC 2022 Storia dell'Ucraina all'Eurovision Song ContestCon due vittorie nel proprio medagliere e la ... Leggi su gqitalia (Di domenica 15 maggio 2022) I pronostici dei bookmaker puntavano verso di loro, così come hanno fatto i voti del pubblico dell'. I campioni dell', i ragazziKalush Orchestra, hanno vinto con un rush finale (da oltre 400 punti in una volta) dopo una “parata delle 40 nazioni partecipanti” che la premiava di meno e, come ogni anno, è stata al cardiopalma. LEGGI ANCHE:2022, tutto su Kalush Orchestra, il gruppo ucraino favorito alla vittoriaIl gruppo che canta *Stefania* in rappresentanza dell'è super favorito dai bookmaker dell'ESC 2022 Storia dell'all'Con due vittorie nel proprio medagliere e la ...

