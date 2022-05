ATP Roma 2022, Fabio Fognini e Simone Bolelli si fermano in semifinale. Vincono Mektic e Pavic (Di domenica 15 maggio 2022) Si ferma in semifinale l’avventura agli Internazionali d’Italia 2022 di Fabio Fognini e Simone Bolelli, impegnati nel torneo di doppio. Il ligure e l’emiliano sono stati sconfitti dal duo croato formato da Nikola Mektic e da Mate Pavic per 6-3 7-6 (5). Un vero peccato per gli azzurri, specie per l’andamento del tie-break del secondo set nel quale i nostri portacolori non hanno sfruttato una situazione di vantaggio e un set-point. Per questo spetterà alla coppia, testa di serie n.3, andare in Finale e giocare contro il doppio composto da John Isner e da Diego Schwartzman. Nel primo set gli azzurri si procurano due chance per ottenere il break nel terzo game, ma manca concretezza nella risposta. Poca lucidità che costa cara nell’ottavo gioco quando nel ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Si ferma inl’avventura agli Internazionali d’Italiadi, impegnati nel torneo di doppio. Il ligure e l’emiliano sono stati sconfitti dal duo croato formato da Nikolae da Mateper 6-3 7-6 (5). Un vero peccato per gli azzurri, specie per l’andamento del tie-break del secondo set nel quale i nostri portacolori non hanno sfruttato una situazione di vantaggio e un set-point. Per questo spetterà alla coppia, testa di serie n.3, andare in Finale e giocare contro il doppio composto da John Isner e da Diego Schwartzman. Nel primo set gli azzurri si procurano due chance per ottenere il break nel terzo game, ma manca concretezza nella risposta. Poca lucidità che costa cara nell’ottavo gioco quando nel ...

