Ucraina, Scholz: 'Putin non rinuncia all'insana idea di espandere l'impero russo'

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto di non aver notato nessun cambiamento nella posizione del leader russo Vladimir Putin, con il quale ha parlato ieri per oltre un'ora.

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - petergomezblog : Guerra in Ucraina, Xi a Scholz: “Evitare l’espansione del conflitto. La sicurezza Ue dovrebbe essere nelle mani deg… - riotta : Il cancelliere tedesco #Scholz sembra ricambiare idea a decide di mandare armi pesanti, carri armati e artiglieria #Ucraina - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Scholz esorta Putin a un cessate il fuoco in Ucraina, respingendo accuse su 'diffusione nazismo'. Ha ricordato a Mosca… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: Guerra #UcrainaRussia, Scholz a #Putin: “L’unica via d’uscita è un accordo”. #ultimora -