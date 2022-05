Salernitana, qui si fa la storia (Di sabato 14 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Un anno in 90?. Una stagione controversa, interminabile, dai due volti, che è tutta racchiusa in Empoli-Salernitana. La promozione, la multiproprietà, il trust, la Figc, Lotito, Mezzaroma, Gravina, il generale Marchetti, i trustee Isgrò e Bertoli. E ancora, le umiliazioni subite da una tifoseria tanto commovente quanto dominante in giro per lo Stivale, conla consapevolezza di essere ancora una volta di passaggio in massima serie che, nei giorni del santo Natale, faceva spazio alla paura di sparire per l’ennesima volta dal calcio che conta proprio dopo aver toccato il cielo con un dito. Poi improvvisamente, il 31 dicembre, o meglio, il 1° gennaio una stella cometa è apparsa nel firmamento salernitano. Danilo Iervolino, in un sol colpo, ha liberato la Salernitana dal giogo della multiproprietà e del trust suo surrogato mal ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Un anno in 90?. Una stagione controversa, interminabile, dai due volti, che è tutta racchiusa in Empoli-. La promozione, la multiproprietà, il trust, la Figc, Lotito, Mezzaroma, Gravina, il generale Marchetti, i trustee Isgrò e Bertoli. E ancora, le umiliazioni subite da una tifoseria tanto commovente quanto dominante in giro per lo Stivale, conla consapevolezza di essere ancora una volta di passaggio in massima serie che, nei giorni del santo Natale, faceva spazio alla paura di sparire per l’ennesima volta dal calcio che conta proprio dopo aver toccato il cielo con un dito. Poi improvvisamente, il 31 dicembre, o meglio, il 1° gennaio una stella cometa è apparsa nel firmamento salernitano. Danilo Iervolino, in un sol colpo, ha liberato ladal giogo della multiproprietà e del trust suo surrogato mal ...

