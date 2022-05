(Di sabato 14 maggio 2022) SORRENTO (ITALPRESS) – “Sulserve un cambiamento di fondo che secondo me è fondamentale ed è difficilissimo: bisognacon Bruxelles unasulledidei soldi perchè, con i cambiamenti delle inflazioni e del prezzo delle materie prime, non si possono oggi applicare le regole delcome erano state pensate un anno e mezzo fa”. Lo dice il segretario del Partito Democratico Enriconel corso del suo intervento al forum Verso Sud, organizzato dallo Studio Ambrosetti. “Va modificato questo aspetto – prosegue-. Questo è fondamentale, altrimenti sarà in sè l'incapacità di usare i soldi perchè saranno di semestre in semestre talmente sballate, per colpa dell'inflazione, le previsioni e i budget di spesa, ...

E di futuro parla anche Enrico, il primo leader di partito ad arrivare a Sorrento. "È ... quindi siamo interconnessi e ilrappresenta una grande opportunità per rammendare il Paese e per ...Scintillante il parterre de roi : si va da Enricoe Matteo Salvini fino a Giovanni Malagò , ... magari finalizzato a procacciare i 'fondi del'). Tutto ottimo e abbondante. Ma la realtà ... Pnrr, Letta “Negoziare con UE flessibilità su modalità utilizzo fondi” SORRENTO (ITALPRESS) - "Sul Pnrr serve un cambiamento di fondo che secondo me è fondamentale ed è difficilissimo: bisogna negoziare con Bruxelles una fle ..."Se usiamo male i fondi europei non si creerà mai più la dinamica che in Ue ha portato alla nascita del Pnrr, bisogna che il Pnrr abbia successo perché ci sia uno strumento simile" in futuro, ha ...