“Nuovo stadio di Milan e Inter? Non è una priorità”: ecco chi dice no (Di sabato 14 maggio 2022) Michele Foggetta, candidato Sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, contro il Nuovo stadio di Milan e Inter nella sua città Leggi su pianetamilan (Di sabato 14 maggio 2022) Michele Foggetta, candidato Sindaco del centrosinistra a Sesto San Giovanni, contro ildinella sua città

Advertising

OfficialASRoma : ??? Da #RomaVenezia parte 'Superiamo gli ostacoli', un nuovo servizio del Club, in collaborazione con la Protezione… - AntoVitiello : Il progetto per la realizzazione del nuovo stadio del #Milan 'è un cantiere in corso. Sono ottimista e ragionevolme… - PianetaMilan : '@NuovoStadioMI di @acmilan e @Inter? Non è una priorità': ecco chi dice no - #NuovoStadioMilano #NuovoStadio… - FcInterNewsit : Sesto S.G., il candidato sindaco Foggetta: 'Il nuovo stadio di Inter e Milan non una priorità' - FlamiOne : @_dajedepunta_ Credo che bisognerà abbonarsi assolutamente solo x avere una prelazione nel nuovo stadio -